Hatay’da 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesinden dört kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.
Arama kurtarma ekipleri Hatay’ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi’ndeki Huzur Apartmanı’nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.
AA‘nın haberine göre arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi’yi, annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.