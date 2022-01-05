Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti

Hastasının bıçaklı saldırısına uğradıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle göreve dönemediğini söyleyen Dr. Ertan İskender, istifa etti.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi asistanı doktor Ertan İskender, geçen mayıs ayında poliklinikte hastası Bayram Nargüler tarafından elinden ve sırtından bıçaklanmıştı. Doktor bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgana 22 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İskender, Twitter paylaşımında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne sunduğu istifa dilekçesini paylaşarak şunları kaydetti: “Bu dönemde ortopedi kliniğimizin şefi sayın Cem Nuri Aktekin Hocam dışında kimse fiilen yardımcı olmaya çalışmadı! Herşey lafta kaldı ve sonuç da bu olacaktı!”

Saldırıya uğrayan doktor, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Temmuz 2018’den beri hastaneniz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum.”