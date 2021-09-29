Hastanın bıçaklı saldırısı sonrası göreve dönemeyen cerrah, yaşadıklarını anlattı

Hastasının bıçaklı saldırısına uğradıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle göreve dönemediğini söyleyen Dr. Ertan İskender, yaşadıklarını, “Elim iyi ama psikolojim kötü. Psikiyatrik tedavi alıyorum. Doktorumun ‘Hastaneye gitmeyi dene’ tavsiyesine uyup gittim ama içeri giremedim. Bu psikolojiyle hasta bakmam da doğru olmaz” diye anlattı.

İskender (solda) ve Nargüler (sağda) (Fotoğraf: DHA)

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi asistanı doktor Ertan İskender, geçen mayıs ayında poliklinikte hastası Bayram Nargüler tarafından elinden ve sırtından bıçaklanmıştı.

Doktor bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgana 22 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’ya konuşan Dr. İskender, yakından tanıdığı hastası Nargüler taşkınlık yapınca onu sakinleştirmek için polikliniğe indiğinde bıçaklı saldırıya uğradı. Neredeyse kopma derecesine gelen cerrahın sağ elindeki parmakları ameliyatla yerine dikildi.

Eli mesleğe dönebilecek kadar iyileşse de bozulan psikolojisi nedeniyle hastaneye gidemediğini söyleyen Dr. İskender, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Saldırıdan önce çok mutluydum. Her şey yolundayken niye böyle oldu? En çok bunu sorguluyorum. Nasıl çalışacağım? Başka bir iş mi yapsam? Hiçbirine cevabım yok şu an için. Elimde kısıtlılık yok. Sinir kesi olduğu noktada nöroma (sinir sıkışması) gelişmiş. O noktaya dokununca parmağımın ucuna doğru elektriklenme, acı oluyor. Küçük bir ameliyat gerekiyor. Bacaktaki uyuşukluk devam ediyor. Üç ayda saçlarım döküldü, sakallarım beyazladı. Gözümde vitiligo vardı, elime de sıçradı.”

Saldırı görüntülerini önceden izlemediğini söyleyen Dr. İskender, şöyle konuştu: “Haberlerde görüntüleri izleyince tekrar kötü oldum. Bir aydır hiç aklıma gelmiyordu. O kadar unutmak istiyordum ki, ifademde, olay günü yanımda kimler olduğunu hatırlayamadım. ‘Yanıma Pınar ve Sena vardı’ diyorum. ‘Pınar kim?’ diyorlar. Öyle bir isim yoktu. Bu da beni açıkçası daha çok üzdü… İfade verdikten ve görüntüleri izledikten sonra uyku düzenim bozuldu tekrar. Geceleri kâbuslar görüyorum. Hastane… O olay geliyor aklıma direkt. O videoyu izleyince durumun ne kadar vahim olduğunu gördüm. Hasta yakınlarını tanımıyorum. Aynı yere gidip gelemem. Belki yerli belki yersiz bir korku ama korkuyorum. O hastaneye dönmek istemiyorum. Allah korusun, bir psikopat tanıdığı vardır. Sabıkalı bir insan. Tekrar saldırı olmayacağı ne malum?“