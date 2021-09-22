Asistan doktoru bıçaklayan saldırgana 22 yıla kadar hapis istemi

Ankara’da asistan doktor Ertan İskender’i iki yerinden bıçaklayan saldırgana 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi asistanı doktor Ertan İskender, geçen mayıs ayında poliklinikte hastası Bayram Nargüler tarafından elinden ve sırtından bıçaklanmıştı.
Doktor bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgan tutuklanmıştı.
Ankara başsavcılığının Nargüler hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İddianamede saldırgana ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ten 13 yıldan 22 yıla kadar hapis istendi.
Mahkeme, savcılık tarafından gönderilen iddianameyi kabul ederse yargılama başlayacak.