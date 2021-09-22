Asistan doktoru bıçaklayan saldırgana 22 yıla kadar hapis istemi

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Aldığımız her nefesle, attığımız ve atmadığımız her adımla vergi veya farklı adlarla pek çok ödeme yapıyoruz” diyerek bu yıl devlete 532 farklı düzenlemeye dayalı 1 trilyon 82 milyar lira ‘katkı’ yapacağımızı söyledi.