Hastaneye kaldırılan Madonna taburcu edildi

Hastaneye kaldırılan dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Madonna taburcu edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Madonna ‘ciddi bakteriyel enfeksiyon’ nedeniyle 24 Haziran’da New York’ta hastaneye kaldırılmıştı.

CNN International’a konuşan bir kaynak, “O iyi durumda” diyerek 64 yaşındaki şarkıcının dört günlük tedavi sonrası New York’taki evine özel bir ambulansla götürüldüğünü söyledi.

BBC’nin aktardığına göre Madonna’nın bakteri enfeksiyonuna neyin sebep olduğu net değil, ancak doktorlar durumun ‘son derece ciddi hale geldiğini ve yoğun bakımda tedavi gerektirdiğini’ söyledi.

Enfeksiyonlar, sepsis veya kan zehirlenmesi gibi hayati tehlikeler oluşturabilen durumlara yol açabiliyor.

Madonna, önümüzdeki haftalarda çıkacağı yedi aylık dünya turunu ertelemek zorunda kaldı.