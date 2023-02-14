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Yaramazlara biraz batar!

Madonna’dan deprem paylaşımı: Ahbap’a bağış istedi

ABD’li pop yıldızı Madonna, Kahramanmaraş merkezli depremler için sanatçı Haluk Levent’in sahibi olduğu Ahbap’a bağış iştedi.

Fotoğraf: AA

Son güncellemeye göre depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.


Madonna, Instagram hesabından depremlerle ilgili görseller paylaşarak şunları yazdı: “Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan bahsediyor!! Hadi, bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye’ye tüm sevgimizi ve şifa enerjimizi gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Pek çok kişi orada evlerini ve işlerini kaybetti, sevdiklerinden bahsetmiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Çok üzücü! Bağış yapmak için en iyi yer—- ahbap.org”

Deprem bölgesinde ishal ve uyuz vakaları başladı

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