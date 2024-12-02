'Harry Potter' serisinin 'Weasley'sine 2,3 milyon dolarlık vergi faturası



‘Harry Potter’ film serisinde ‘Ron Weasley’ rolüyle tanınan Rupert Grint, 2,3 milyon dolarlık (yaklaşık 79 milyon 847 bin TL) vergi faturasını ödemekten kurtulamadı.

Fotoğraf: Rupert Grint / Instagram

‘Harry Potter’ serisinde canlandırdığı Ron Weasley karakteriyle tanınan Rupert Grint, İngiltere’deki vergi makamlarıyla girdiği hukuki mücadeleyi kaybettikten sonra 1,8 milyon sterlinlik (yaklaşık 79 milyon 847 bin lira) bir faturayla karşı karşıya kaldı.

Grint, Britanya’nın vergi dairesi HM Revenue and Customs’ın yedi yıl önceki vergi beyanını incelemesinin ardından parayı ödemeye mahkum edildi.

Vergi dairesi Grint’in filmlerin DVD satışlarından, TV sendikasyonundan, yayın haklarından ve diğer kaynaklardan gelen 4,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 198 milyon 313 bin lira) parayı, gelir yerine sermaye varlığı olarak yanlış sınıflandırdığını ve dolayısıyla daha yüksek bir vergiye tabi olduğunu bildirdi.

Grint’in avukatları itiraz etti fakat yıllar süren çekişmelerden sonra mahkeme bu hafta aktör aleyhine karar verdi.

Yargıç Harriet Morgan, paranın değerinin önemli bir kısmının Grint’in faaliyetlerinden kaynaklandığını ve gelir olarak vergilendirilebilir olduğunu söyledi.

36 yaşındaki Grint, 2001-2011 arasında Harry Potter’ın sekiz filminde de Potter’ın en iyi arkadaşı rolüyle filmde yer aldı ve bu rolden yaklaşık 24 milyon sterlin (yaklaşık 1 trilyon 57 milyon 663 bin lira) kazandı.

Oyuncu, 2019’da 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 44 milyon 70 bin lira) vergi iadesi için açtığı ayrı bir davayı da kaybetmişti.