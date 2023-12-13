Dünyadaki dördüncü Harry Potter mağazası İstanbul’da açılıyor

Britanyalı yazar J.K. Rowling’in ‘Harry Potter’ serisinin dünya genelindeki dördüncü ‘Wizarding World’ mağazası, 16 Aralık’ta İstanbul’da açılıyor.

Dünya çapında popülerlik kazanan, kült bir fenomen haline gelen Harry Potter serisi, kitapları ve filmleriyle yediden yetmişe herkesi peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Türkiye’deki hem ilk lisanslı Harry Potter partneri hem de Warner Bros. Discovery ailesinin yaklaşık dört yıldır üreticisi ve perakende partneri olan Sihir Dükkanı tarafından Mall of İstanbul’da açılacak mağaza, Harry Potter hayranlarını farklı ve özel bir deneyimle buluşturmayı hazırlanıyor.

200 metrekarelik geniş bir alanda hizmet verecek olan ‘Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı’, Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serilerine ait bin 500’e yakın zengin ürün yelpazesine sahip.

Her gün 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak mağazada ‘Asa Seçimi’, ‘Seçmen Şapka ile Hogwards Binası’nı Bulma’, ‘Görünmezlik Pelerinini Deneme’, ‘9 ¾ Peronunda Fotoğraf Çekme’ gibi çeşitli etkinlikler olacak.