HBO, Harry Potter dizisinde J.K. Rowling’le çalışacak

HBO, JK Rowling hakkındaki tartışmaların ortasında ‘Harry Potter’ dizisinde yazarın yer alacağını açıkladı.

J.K. Rowling

Yazarın transfobik yorumlarının geçmişine ilişkin tartışmaların ortasında HBO, Variety‘e verdiği demeçte şöyle dedi: “20 yıldan fazla bir süredir Harry Potter projesinde JK Rowling’le birlikte çalıştık. Milyonlarca hayranın filmlerden, oyunlardan ve deneyimlerden keyif almaya devam etmesiyle büyük bir başarı elde ettik ve onun katkısı paha biçilemezdi. Dostluğun, kararlılığın ve kabullenmenin gücünden bahseden yürek ısıtan kitaplar olan Harry Potter’ın hikayesini bir kez daha anlatmaktan gurur duyuyoruz.“

J.K. Rowling, transfobik yorumları nedeniyle defalarca tepki aldı. Hatta Rowling’in çok satan kitap serisinin sinema uyarlamalarında Harry Potter karakterini canlandıran Daniel Radcliffe, yazarın trans karşıtı mücadelesini onaylamadığını söyledi.

HBO temsilcileri bu tartışmalar konusundaysa ‘”K Rowling’in kişisel görüşlerini ifade etme hakkı var” diyerek yazarı savundu ve açıklamada, “Onun katılımından büyük fayda sağlayacak yeni serinin gelişimine odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

Entertainment Weekly’ye göre Harry Potter serisinin 2027’de yayınlanması planlanıyor.