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Yaramazlara biraz batar!

Hamburg'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 12 yaralı

Almanya’nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Temsilidir. (Fotoğraf: AA)

Alman basınındaki haberlere göre Hamburg’daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan altı kişi ağır, altı kişi hafif yaralandı.


Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor. Bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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