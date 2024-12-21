Almanya'da Noel saldırısı: Şüpheli, aşırı sağcı ve İslamofobik bir psikiyatrmış

Almanya’nın doğusundaki Magdeburg kentinde dün Noel pazarına saldıran ve beş kişinin ölümüne neden olan zanlının IŞİD’li değil, aşırı sağ destekçisi bir İslamofobik olduğu ortaya çıktı.

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Dün, Magdeburg’da kimliği Talip Abdulmuhsin olarak açıklanan Suudi asıllı şüpheli noel pazarına aracıyla girmiş, biri çocuk toplam beş kişinin ölümüne 200 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Olay yerinde gözaltına alınan Abdulmuhsin’in 20 yıldır Almanya’da yaşadığı ve psikiyatrist olduğu belirlenmişti.

Euronews‘ün aktardığına göre Almanya’nın başkenti Berlin’de de 19 Aralık 2016’da benzer bir olay yaşanmış, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girip 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

2016’daki o saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Bu iki olayın benzerliğinden dolayı Magdeburg saldırısının da IŞİD tarafından planlandığı düşünüldü.

Ancak saldırganın sosyal medyasında yıllardır İslam karşıtı görüşler paylaştığı görüldü.

Hatta şüpheli, 2019’da FAZ’a verdiği bir röportajda kendisini ‘tarihteki en agresif İslam eleştirmeni’ olarak tanıtmıştı.

Zanlı daha önceki paylaşımlarında Almanya’yı yeterince İslamcılıkla mücadele etmediği için suçlamıştı.

Abdulmuhsin, 21 Ağustos’taki paylaşımında şöyle demişti: “Alman büyükelçiliğini bombalamadan veya Alman vatandaşlarını ayrım gözetmeksizin katletmeden adalete giden bir yol var mı?”

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek veren şüpheli, son zamanlarda Alman makamlarının Suudi sığınmacıları hedef aldığını iddia etmişti.

Londra’daki King’s College bünyesinde bulunan Uluslararası Radikalleşme ve Siyasi Şiddet Araştırmaları Merkezi Direktörü Peter Neumann, saldırgana ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu ‘işte’ 25 yıl geçirdikten sonra artık hiçbir şeyin sizi şaşırtamayacağını düşünürsünüz. Ancak Doğu Almanya’da yaşayan, AfD’yi seven ve Almanya’yı İslamcılara gösterdiği hoşgörü nedeniyle cezalandırmak isteyen 50 yaşındaki Suudi eski bir Müslüman, radarımda değildi.”

BBC’nin aktardığına göre Abdulmuhsin 1974’te Suudi Arabistan’ın Hofuf kentinde doğdu. İslam’ın yasal olarak tanınan tek din olduğu ülkede ateist olarak yaşamasının imkansız olduğunu düşünen zanlı, kısıtlamalardan dolayı Suudi Arabistan’ı terk etti.

Ancak Suudi Arabistan’ın Talib Abdulmuhsin hakkında terörizm ve Körfez ülkelerinden Avrupa’ya kadın kaçakçılığını kolaylaştırma iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirlendi.

Almanya bu iddialara rağmen 2016’da Talib Abdulmuhsin’e sığınma hakkı tanımış ve şüpheliyi Suudi Arabistan’a iade etmeyi reddetmişti.