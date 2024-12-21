Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı beşe yükseldi

Almanya’nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi nedeniyle ölenlerin sayısı beşe yükseldi. Ayrıca en az 200 yaralı olduğu bildirildi.

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Alman WDR ve NDR televizyon kanallarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre dün akşamki saldırıda ölenlerin sayısının beşe çıktığı, yaralıların sayısının da 200’den fazla olduğu belirtildi.

Saldırganla ilgili paylaşılan bilgilere göre 50 yaşındaki failin 2006’dan beri Almanya’da yaşadığı ve ülkede süresiz oturum izni bulunduğu belirtildi.

Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında ‘Almanya’da İslam’ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren’ paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

Alman basınına göre saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdü.

Fail, saldırının ardından gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.

Almanya başbakanı Noel pazarını ziyaret etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Scholz, saldırının düzenlendiği Noel pazarını ziyaret ederek olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla görüştü.

Noel pazarının yakınındaki kilisenin önüne beyaz gül bırakan Scholz’a, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Çevre Bakanı Steffi Lemke, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve yetkililer eşlik etti.

Scholz, buradaki açıklamasında ‘insanları yaralayan ve öldüren korkunç bir eylem’ olarak nitelendirdiği saldırıda, şimdiye kadar beş kişinin öldüğünü ve 200’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Ağır yaralı yaklaşık 40 kişi için endişelendiğini belirten Scholz, Magdeburg’da ‘korkunç ve trajik’ bir olayın meydana geldiğini belirtti.