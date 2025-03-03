Mannheim'da araç kalabalığa daldı: İki ölü, üç ağır yaralı

Almanya’nın Mannheim şehir merkezinde bir araç kalabalığın içine daldı. İki kişi öldü, biri çocuk üç kişi ağır yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Yerel saatle 12:15 (TSİ: 14:15) civarındaki olayda polis aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

‘Tehlikeli bölge’ ilan edilen olay yerinin, gözaltının ardından çevre sakinleri için yeniden güvenli olduğu belirtildi.

İncelemede olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğu henüz net değil.

Polisin açıklamasına göre şüphelinin tek başına hareket ettiği düşünülüyor.

Öte yandan DW‘nin haberine göre eyaletin içişleri bakanı, gözaltındaki sürücünün 40 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Bakan, bu şahsın eylemi başkalarıyla düzenlemediğini söyledi.

Sürücü ayrıca, Alman güvenlik makamlarınca radikal ideolojiler ya da terörizmle de ilişkilendirilmedi. Ancak Alman yayın kuruluşu SWR, şahsın psikolojik durumunun sağlıklı olmadığını yazdı.