Halil Falyalı’nın ‘yakınları’yla birlikte 136 kişiye yasadışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis operasyonunda Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişinin organizatör olarak tespit edildiğini, 808 milyon lira maddi varlıklarına el konulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Kıbrıs’ta, 3 Şubat 2022’de, Halil Falyalı cinayetinin yaşandığını anımsatan Soylu, bu cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra bir takım verilere ulaştıklarını ve bu veriler çerçevesinde Kıbrıs-Malta hareketliliğini gördüklerini bildirdi.

MASAK ile yaptıkları çalışmaların ardından Ankara başsavcılığı koordinesinde nisandan itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde edilen bilgilerin gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi yönünde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ardından da atılan adımlarla Ekim 2022’de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Yine bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık. Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki menşe olarak Malta… Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla götürülmeye çalışıldığı, yine oyuncuların kendilerini tercih etmeleri için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oyuncu sayılarının artırıldığı, yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer verilerek oyuncu sayılarının genişletildiği görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir ve bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon (lira) maddi varlıklarına el konulmuştur ki bu daha başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek, onlara hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, durum yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır.”

Daha önce Ankara başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el kondu.

Peker, Falyalı için ne demişti?

KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförü 8 Şubat’ta silahlı saldırıda öldürülmüştü. Falyalı’nın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında geçiyordu. Peker, 23 Mayıs 2021’de yayımladığı 7’nci videosunda AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Peker, iddiasında bu işlemlerde para trafiğinin Halil Falyalı üzerinden yürüdüğünü söylemişti.

Peker, ‘eline geçtiğini’ belirttiği ‘yasadışı bahis sitelerine ait belgelerde’ siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının aileleri de olduğunu söylemişti.

Ayrıca Falyalı’nın Kıbrıslı siyasilere şantaj yaptığı iddia edilmişti.