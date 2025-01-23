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Yaramazlara biraz batar!

'Halil Ağa' markalı eritme peynirinde natamisin tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ocak tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine göre ‘Halil Ağa’ markalı taze çeşnili eritme peynirinde ‘natamisin’ tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre ‘natamisin’, süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir katkı maddesidir.


Fazla natamisin kullanımı kusma, ishal ve alerjiye neden olabiliyor.

Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin daha önce ‘natamisin’ tespit edilen bir peynire ilişkin X’te şunları söylemişti:

“Natamisin ciddi bir mantar ilacıdır. Eğer bir firma peynire natamisin ekliyorsa o ülkede yer yerinden oynamalıdır.”

22 Ocak tarihli listeye göre ‘Turgut Reis Süt Mam. Tar. Ürn. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’ firmasının ‘Halil Ağa’ markalı taze çeşnili eritme peyniri ‘natamisin’ tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.

Fotoğraf: Tarım ve Orman Bakanlığı

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