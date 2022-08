Haksız yere 36 yıl hapis yattıktan sonra aklandı

ABD’nin New Orleans kentinde, ‘tecavüz’ suçlamasıyla haksız yere mahkum edilen bir kişi 36 yıl sonra aklandı.

Fotoğraf: ABC

Hüküm giydiğinde 17 yaşında olan Sullivan Walter (53) dün Elayn Hunt Cezaevi’nden tahliye edildi. Dosyanın yeniden açılması sonucunda suçsuz olduğu anlaşılan Walter gözyaşlarına hakim olamadı. Walter, üzerinde ”Adalet” yazılı bir tişörtle gazetecilere poz verdi.

Onun suçsuz olduğuna karar veren mahkemenin hakimi Darryl Derbigny, olay yerindeki kan ve sperm örneklerinin geçmişte jüriye sunulmamamasına tepki göstererek, ”Bunlar sayesinde suçsuz olduğu anlaşılabilirdi” dedi.

Masumiyet Projesi adlı sivil toplum kuruluşunun desteğiyle delillerin yeniden değerlendirilip aklanması sağlanan Walter, Mayıs 1986’da evinde tecavüze uğrayan L.S.’ye saldıran kişi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tek görgü şahidi olan, boğazına bıçak dayandığını ve o sırada uyuyan sekiz yaşındaki oğluna zarar vermekle tehdit ettiğini söyleyen L.S., onu ‘teşhis etmiş’ ve Walter’in suçsuzluğu ispat edilememişti.

Masumiyet Projesi’nin New Orleans’taki hukuki işler sorumlusu Richard Davis, ”Walter’ın siyah olması haksız yere bunca yıl hapis yatmasında etken olduğunu düşünüyorum” dedi. Davis, ilk yargılamada tutarsız ifadeler olduğu, yeterli değil olmadan kurbanın işaret etmesiyle Walter’a tecavüzden 35, hırsızlıktan dört olmak üzere 39 yıl hapis cezası verildiğini söyledi. Eski avukatlarının da gerekli çabayı göstermediğinin altını çizdi.

Ölen L.S.’nin oğluna ulaşıldığı ve onun da annesinin yanlış kişiyi işaret etmiş olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği belirtildi.

