Hadrianopolis Antik Kenti’nde askeri strateji oyunu taşları bulundu

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde 5’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen askeri strateji oyununa ait iki adet kemik taş bulundu.

Fotoğraflar: AA

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Antik kentten ‘Karadeniz’in Zeugması’ olarak da biliniyor. Zira kazılarda çıkan tüm yapıların tabanında birçok hayvanın tasvir ettiği mozaikler bulunuyor.

Alanda şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, iç kale, yeraltı kaya yerleşkesi, çeşme yapısı, kemerli yapı, anıtsal kültik niş (duvar içinde oyuk), sur, villa, diğer anıtsal binalarla bazı kült (kutsal) alanları gibi yapılar ortaya çıkarıldı.

Kazılarda son olarak 5’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen askeri strateji oyununa ait kemik oyun taşlarına rastlandı.

‘Önemli buluntulara rastladık’

Çelikbaş, kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli buluntulara rastladıklarını söyledi.

Çelikbaş, son olarak iki oyun taşı bulduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu kemik objeler, mercimek formunda ve disk şeklinde. Bir taşın üzerinde dört kollu, birindeyse sekiz kollu sembol var. Bu semboller aslında taşların oyun taşı olabileceğini bize gösteriyor.”

Geçmişte kemik taşlarla oynanan oyunların olduğunu ve buldukları taşların askeri strateji oyununa ait olduğunu söyleyen Çelikbaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Strateji oyunlarının Hadrianopolis’te çıkması, buradaki askeri birliğin varlığını daha da somutlaştırıyor çünkü kemik taşlarla antik dönemde oynanan strateji oyunları ‘Ludus Latrunculi’ ile ‘Doudecim Scripta’ olduğu bilinmektedir.

Her iki oyun da stratejik temele dayanmaktadır. Oyunların ortaya çıktığı antik kentlere Anadolu’da da sıklıkla rastlanmaktadır.

Bu oyunların askerlerin severek oynadığı strateji oyunları olduğu da bilinmektedir. Hadrianopolis’te askeri birliğin uzun yüzyıllar boyunca var olduğunu bu tip buluntular güçlendirmektedir.

Milattan sonra 2’nci yüzyıldan 5’inci yüzyıla kadar net bir şekilde Hadrianopolis’te bir Roma karargahının, bir Roma birliğinin varlığını, Roma Kalesi’nin de varlığını bunlar destekler nitelikte.

Bunlar askeri stratejiye dayanarak oynanan oyunlar. Günümüzde de askeri strateji oyunlarının sıklıkla oynandığını görmekteyiz. Bunlardan bazıları hemen hemen herkesin bildiği, oynadığı dama, amiral battı, dijital olarak oynanan mayın tarlası.”