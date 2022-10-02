Hadrianopolis Antik Kenti’nde mozaikler bulundu: Kuş figürleri dikkat çekici

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde, milattan sonra 4’üncü ve 5’inci yüzyıla ait, üzerinde meyve sepeti, hayvan figürleri ve amforanın yer aldığı mozaikler bulundu.

Fotoğraflar: AA

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığındaki kazılarda, ‘kale içi’ olarak adlandırılan bölgede bulunan mozaiklerin üzerinde sülün, ördek, tavus kuşu, tavuk gibi hayvan figürlerinin yanı sıra üzüm, nar ve armudun bulunduğu meyve sepetiyle amfora figürü yer alıyor.

”Hadrianopolis’te daha önce tespit edilmiş olan mozaiklerden biraz daha erken özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz” diyen Çelikbaş, özellikle kuş figürlerinin dikkat çekici olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: “Bir amfora var. Bir de Hadrianopolis’te daha önce görmediğimiz tarzda yapılmış bir meyve sepeti var. Meyve sepetinin üzerine armut ve üzüm işlenmiş. Hemen yanına da nar eklenmiş. Meyve sepeti orada natürmort bir tablo gibi işlenmiş. Bu özelliğiyle Hadrianopolis’in mozaik koleksiyonuna önemli bir konu daha eklenmiş oldu. Kazısını yaptığımız yapının henüz ne fonksiyona sahip olduğunu tam olarak söylememiz mümkün değil. Çünkü kazının başındayız. Kazılar ilerledikçe hem yapının fonksiyonunu tespit edeceğiz hem de bir kısmı ortaya çıkarılan mozaiklerin tamamını açmış olacağız.”

Milattan önce 1’inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8’inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent, ilçenin 3 kilometre batısında yer alıyor.

‘Karadeniz’in Zeugması’

‘Karadeniz’in Zeugması’ diye adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu. Gün ışığına çıkarılan buluntulardan taşınabilir olanlar, çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar bulunduğu yerde korunuyor.

Kazı çalışmaları bölgenin geçmişine ışık tutarken, antik kenti ziyaret edenler kazı çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakalıyor. Ziyaretçiler, antik döneme ait paraları, ölülere ait kişisel eşyaları ve 1800 yıllık adak levhasıyla Roma askerine ait 1800 yıllık demir maskeyi yakından inceleyebiliyor.