Hablemitoğlu soruşturmasında iki tutuklama daha

Türkiye’nin farklı yerlerinden ucuz temel gıda ürünü satın alabilmek için kuyrukta bekleyenlerin görüntüsü gelmeye devam ediyor. Başta Ankara ve İstanbul’daki Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruklar oluşmaya devam ederken geçen hafta Manisa’dan yansıyan kareye benzer ucuz yağ ve pirinç alma amaçlı kuyruk bu kez Niğde’de objektiflere yansıdı.