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Yaramazlara biraz batar!

Hablemitoğlu soruşturmasında iki tutuklama daha

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından dün akşam adliyeye götürülen üç şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altı gözaltı vardı

Bozkır’la irtibatlı olduğu gerekçesiyle altı şüpheli 3 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Üçü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

Şüpheli Bozkır da ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ iddiasıyla 8 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Yeni tutuklamalarla, suikast soruşturmasında tutuklu sayısı üçe çıkmış oldu.

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