Günlük 45 bin garanti verilmişti: Çanakkale Köprüsü’nden arifede bile 14 bin araç geçti

Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nde arife gününde bile sadece 14 bin 275 araç geçti.

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Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilmişti. Bu da günlük 45 bin araca denk geliyor. Garanti tutturulamazsa aradaki fark Hazine’den karşılanıyor. Köprü 18 Mart’ta açılmıştı.

Çanakkale Köprüsü’nde minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler 50 lira, otomobillerse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle ‘200 liracık‘ ödüyor. Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil sürücüsünün cebinden çıkan paraysa 272 lira.

Yazılı açıklama yayınlayan Karaismailoğlu, köprüden 4 Temmuz’da 7 bin 31, 8 Temmuz’da (bayram arifesi) 14 bin 275 araç geçtiğini söyledi. Bakan, Osmangazi Köprüsü’nden arife günü 80 bin 624 araç geçtiğini açıklarken bayramın diğer günleriyle ilgili veri paylaşmadı.

Karaismailoğlu, köprünün açılışından yaklaşık 10 gün sonra ortalama 6 bin araç geçtiğini açıklamıştı.

Muhalefet köprüdeki kur ve araç garantisi yüzünden kamunun borç yükünün arttığını söylüyor.