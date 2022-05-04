‘200 liracık’ fazla geldi: Çanakkale’de köprü yokmuşçasına kuyruk

Çanakkale’de yeni açılan köprüye rağmen bayramda feribotta bir kilometreyi bulan kuyruk oluştu.

Fotoğraf: ANKA

Çanakkale’de 18 Mart’ta açılan köprünün geçiş ücreti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle ‘200 liracık.’ Köprü, işletici firmaya verilen günlük 45 bin araç geçiş garantisiyle de eleştirilerin odağında.

Ayrıca köprünün açılışında bir ay sonra Çanakkale’de 95 lira olan feribot ücreti de 135 liraya çıkarılmıştı.

Aradaki fiyat farkı nedeniyle Ramazan Bayramı’nın son gününde tatilcilerin yine feribota yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

İskele Meydanı’ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’ne kadar yaklaşık 1 kilometre uzadığı görüldü.

Feribot işletmecisi GESTAŞ’ın görevlileriyse seyyar bilet keserek kuyruğun daha da uzamasının önüne geçmeye çalıştı.