Güney Kore Telegram’a yetkili atadı

Güney Kore, ‘sahte içerikli cinsel görüntülerin yayıldığı’ Telegram’a platform yetkililerinin talebi üzerine bir yetkili atadı.

Ülkede okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarında çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun ses ve görüntüleri ‘deepfake’ yöntemiyle manipüle edilmişti. Oluşturulan cinsel içerikli videolar platformda yayılmıştı.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, Telegram hakkında ‘suça yataklık etme’ gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını açıklamıştı.

AA’nın Yonhap’tan aktardığına göre Güney Kore İletişim Komisyonu (KCC) son dönemde ülkenin gündeminde olan ‘deepfake’ olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Komisyon, Telegram’ın, yasadışı ve telif hakkını ihlal eden içeriklerinin yayılmasına karşı adım atacağını bildirdi.

Platformsa reşit olmayan kullanıcıların, ‘yasadışı içeriklerden’ korunması için bir yetkili atadı.

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram yetkilileri, sorunun ciddiyetinin farkında olduklarını söylemiş, bu tür yasadışı materyallere karşı ‘sıfır tolerans politikası’ uygulayacaklarını belirtmişlerdi.