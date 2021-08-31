Telegram 1 milyar indirmeyi aştı

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, dünya çapında 1 milyardan fazla kez indirilen uygulamalar arasına girdi.

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WhatsApp’ın gizlilik politikasında değişikliğin ardından yaşanan tartışmalar, Telegram’ın daha fazla kullanıcı çekmesine olanak vermişti. Uygulama, 2021’in ilk yarısında 241,7 milyon indirmeye ulaşmış ve 2020’nin ilk yarısına kıyasla yüzde 61’lik bir artış yakalanmıştı.

Rus programcı Pavel Durov tarafından 2013’te yaratılan uygulamanın en büyük kullanıcı pazarı Hindistan. Tüm indirmelerin yüzde 10’u bu ülkeden yapılırken, yüzde 8’le Rusya ve Endonezya takipte.

Öte yandan Telegram, bu skorla dünya çapında en çok indirilen 15. uygulama oldu. Bununla birlikte indirme sayısındaki artışla, uygulamanın aktif kullanıcısı sayısı arasında hala ciddi fark var.

Telegram bu yılın başlarında aylık yaklaşık 500 milyon aktif kullanıcısı bulunduğunu bildirmişti.

WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify, YouTube, TikTok ve Netflix gibi popüler uygulamalar da 1 milyar indirme sınırını aşmayı başarmıştı.