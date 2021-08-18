Play Store’da 1 milyar indirme barajını aşanlar kulübüne yeni üye

Google‘ın popüler rehber uygulaması Contacts, Play Store‘da 1 milyar indirme barajını aşmayı başardı.

Fotoğraf: Google

Google Contacts, bir yıldan kısa bir süre önce 500 milyon ardından ise 1 milyar indirme sayısına ulaşarak oldukça iyi bir performans ortaya koydu.

Android telefonlarda giderek popülaritesini arttıran uygulama, kapsamlı arama fonksiyonu, Google ürünleriyle entegrasyon ve gruplar halinde kişileri optik bir şekilde sıralama gibi kolaylıklar sağlıyor.

Birçok rehber uygulaması gibi Contacts de Google Drive’la tam uyumlu çalışıyor ve kişileri yedeklemeye imkan veriyor. Böylece telefonunu değiştiren kişilerin bilgileri de kaybolmuyor.

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