Roblox’a güncelleme: Ebeveynler için kontrol paneli getirildi

Türkiye’de hala erişim engeli bulunan Roblox oyun platformuna ebeveynler için kontrol paneli güncellemesi getirildi.

Reuters‘ın aktardığına göre dünya çapında yaklaşık 90 milyon kullanıcısı olan Roblox, platforma ebeveyn kontrollerini de içeren birtakım güncellemeler getirdiğini duyurdu.

Buna göre 13 yaşından küçük kullanıcılar, oyun içinde başkalarıyla mesajlaşmaya ebeveynlerinin izniyle devam edebilecek. Oyun dışındaki sohbet özelliklerineyse erişemeyecek.

Dokuz yaş altındaki kullanıcılar da sadece ‘hafif’ olarak derecelendirilen oyunları oynayabilecek. ‘Orta’ dereceli oyunlara yalnızca ebeveyn onayıyla erişilebilecek.

Türkiye’de Roblox’a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ağustosta erişim engeli getirilmişti.