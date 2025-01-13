Grönland başbakanı: ABD ile savunma işbirliğine hazırız

Grönland Başbakanı Mute Egede, Grönland’ın savunma işbirliğinde ve maden sahalarının araştırılmasında ABD ile çalışabileceğini söyledi.

Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Bourup Egede. Fotoğraf: Facebook

Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerkliğini almasına rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump, seçimleri kazanmasının ardından Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği söylemini çok kez tekrarlamış, Ada’nın mülkiyetine sahip olmanın ‘mutlak zorunluluk’ olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine Grönland Özerk Yönetim Başbakanı Mute Egede, Trump’a “Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız.” yanıtını vermişti.

Grönland, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya gidilen en kısa yol üzerinde bulunuyor. Bu da onu ABD için stratejik açıdan önemli kılıyor.

Grönland ayrıca, yüksek teknolojili cihazların üretiminde kullanılan nadir toprak minerallerinin en büyük yataklarından bazılarına sahip.

Trump’ın 20 Ocak’taki yemin törenine bir hafta kala Grönland yönetimi ABD ile daha olumlu ilişkiler kurmak üzere adım attı.

BBC‘nin haberine göre adanın Başbakanı Mute Egede bugün, savunma işbirliği ve maden sahalarının araştırılmasında ABD ile daha yakın çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Egede, hükümetinin adayı satın almak isteyen Trump ile çalışmanın yollarını aradığını belirtti. Bununla beraber bölge topraklarının kullanımının sadece Grönland’a ait olduğunu ve hangi anlaşmanın yapılacağını belirleyecek olanın sadece Grönland olduğunu da ekledi.

Bu sırada Danimarka dışişleri bakanı da ABD’nin bölgedeki ‘meşru çıkarlarını sağlamak’ ve ‘Trump ile görüşmeye devam etmek’ için ve Grönland ile çalışabileceklerini belirtti.

Trump, Grönland’ı satın almak istemesinin dışında, Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması gerektiğini söylemiş, Panama Kanalı’nın da ABD’ye geri verilmesini talep etmişti.