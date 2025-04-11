Gram altın yükselişte

Gram altın, 14:57 itibarıyla 3.933,064 liradan işlem görüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da gümrük tarifeleri açıklamış, bu vergileri Çin hariç 90 günlüğüne ertelemişti.

Çin ile ABD arasındaki tarife savaşı devam ediyor. ABD’nin vergileri yüzde 125’e yükseltmesinin ardından Çin de vergileri yüzde 145 artırmıştı.

Tarife restleşmesi sonrası altın hızla yükseliyor.

Güne ons altın 3.195,79, gram altınsa 3.905,796 liradan başlamıştı.

Gün içinde yükselen ons altın 3.237,39 doları, gram altınsa 3.961,450 lirayı gördü.

11 Nisan saat 14:57 itibarıyla ons altın 3.214,36 dolar, gram altın 3.933,064 lira.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.