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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 11 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.905,796 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 3.195,79 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.905,796
lira seviyesinde ilerliyor.

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