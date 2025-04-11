Gram altın güne nasıl başladı? – 11 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.905,796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.195,79 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.905,796
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.905,796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.195,79 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.905,796
lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.905,796 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,0608 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 42,9702 seviyesinden güne başladı.
Oscar ödüllerinde, 2028’de dublör tasarımı dalında bir başarı ödülü verilecek.
Güney Afrika’da ocakta meydana gelen bir helikopter kazasının sorumlusunun, karton bir kutu içindeki penguen olduğu açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağış ve fırtına beklenen Ankara dahil 25 ile sarı kodlu uyarı verdi.