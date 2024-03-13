Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.228 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.159 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.228 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.228 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.159 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.228 lira seviyesinde ilerliyor.
Reklam Kurulu, yılın dokuz ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle firmalara 187 milyon 456 bin 473 liralık idari para cezası kesti.
32 ilde uyuşturucu operasyonlarında 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 125 satıcının 63’ü tutuklandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,60 yükselişle 9.959,21 puandan başladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tarihinde bir ilke imza atarak evde kullanılabilen burun spreyi grip aşısını onayladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ” Bundan sonra artık bir fedakârlık daha yapmamız, tekrardan aynı masada onlarla (AKP’yle) oturmamız bizden beklenmemelidir” dedi.