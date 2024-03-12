Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.241 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.176 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.241 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.241 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.176 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.241 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.887,048 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 34,1558 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 37,9837 seviyesinden güne başladı.
58 ilde tefecileri ve dolandırıcıları da kapsayan mali suç örgütlerine düzenlenen ‘Kuyu-28’ operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı.