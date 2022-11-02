Google, görsel arama özelliğini ana sayfasına ekledi

Arama motoru Google’ın gelişmiş görüntü tanıma ve arama teknolojisi Lens’i artık doğrudan arama kutusundan kullanabilirsiniz.

Görsel: Google

Bir süredir görüntülü arama teknolojisini Google Fotoğraflar ve web tarayıcısı Chrome’a entegre eden Google, Lens’i 1 Kasım itibariyle ana sayfası google.com’a ekledi. Ana sayfası çok nadir değişen Google’da Arama ve Lens’ten sorumlu mühendislik başkan yardımcısı Rajan Patel’e göre bu çok önemli gelişme.

Lens düğmesine (Google renklerinde küçük bir kamera ikonu) tıklamak, bir resim yüklemenizi veya bir URL’yi yapıştırmanızı sağlıyor. Bunu yaptığınızda, Lens uygulamasını veya diğer entegrasyonlarından herhangi birini daha önce kullandıysanız oldukça aşina olduğunuz bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

The google homepage doesn't change often, but today it did. We're always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK — Rajan Patel (@rajanpatel) November 1, 2022

Google Görseller, bir süredir benzer görünen resimleri aramanıza izin veriyor, ancak Lens bunun çok ötesine geçerek size resimde ne olduğu hakkında bilgi vermeye çalışıyor. Google Lens’e bir ürünün resmini koyarsanız alışveriş sonuçlarıyla karşılaşıyorsunuz, bir bitki veya hayvanın resmini yüklerseniz kullanabileceğiniz birçok resimle size ne olduğunu anlatmak için elinden geleni yapıyor.

Resimden metin tarama yapmak mümkün

Google Lens’in öne çıkan birkaç özelliği daha var. Metin içeren bir resmi tararsanız, onu kopyalayabilir ve hatta çevirebilirsiniz. Bir QR kodunu tararsanız, aradığınıza ulaşabilirsiniz. Google ayrıca, nereden geldiğini bulmak için tersten görsel arama yapmanız için bir bağlantı da veriyor.

Bu özelliklerin hiçbiri, Lens’i Android ve iOS’ta kullananlar için sürpriz olmayacak ve hatta bazıları macOS gibi masaüstü işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunuyor. Ancak bu özelliklere sahip olmayan sistemleri kullananlar için, Lens’in erişimi kolay sürümü, görüntüler için çok kullanışlı bir çoklu araç haline gelecek gibi görünüyor.