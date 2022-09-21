Google’dan tren bileti satışı; amaç karbon emisyonu düşük yolculuklar

Teknoloji devi, seyahat ederken karbon emisyonu konusunda daha bilinçli tercih yapmak isteyenler için tren bileti arama özelliği getirdiğini duyurdu.

Google’ın yeni özelliği, şimdilik ABD’nin yanı sıra Japonya, Almanya, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere belirli ülkelerde arama yaparak tren bileti satın almayı sağlayacak.

Kullanıcılar 2011’den beri uçuş ve otel arayabiliyor olsa da Google, karbon emisyonu takibini ilk kez 2021’de kullanıma sundu.

Bu özellik, Google Haritalar’da yakıt açısından verimli sürüş rotaları sağlamanın yanı sıra, uçuşlarla ilişkili karbon emisyonları hakkında bilgi sunuyor. Şirket yakın zamanda çevre dostu navigasyonu Avrupa’ya da genişletti.

Düşük emisyon filtresi Türkiye’de de kullanılabilir durumda, fakat tren bileti satın alma opsiyonu henüz açık değil.

Eko-sertifikalı uçuş ve oteller

Benzer seyahatlere kıyasla daha düşük emisyona sahip uçuşları görüntülemek istiyorsanız Google Flights’taki ‘Düşük Emisyon’ filtresini devreye sokmanız gerekiyor.

Uygulama “google.com/travel” üzerinde otel aradığınızda da aynı şekilde çalışıyor. ‘Eko-sertifikalı’ filtresini seçtiğinizde görünüm güncelleniyor, yalnızca eko-sertifikalı konaklamaları içeren bir liste karşınıza çıkıyor.