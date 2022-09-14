AB itirazı reddetti: Google 4,1 milyar avro ceza ödeyecek

Teknoloji devi Google’ın Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin 2018 yılında verdiği 4,3 milyar avroluk cezaya itirazı reddedildi. Mahkeme kurulu Google’ın rekabet kurallarına aykırı davrandığına kanaat getirerek şirketi 4,1 milyar avroluk cezaya mahkum etti.

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Avrupa Komisyonu 2018 yılında aldığı kararla Google’ı Android telefon piyasasındaki gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle cezalandırmıştı. Google’ın mobil telefon üreticilerine kendi uygulamalarını yükleme zorunluluğu getirmesi Avrupa Birliği tarafından rekabet kurallarına aykırı olarak değerlendiriliyor.

Google Avrupa bölgesinin en yüksek ikinci mahkemesi olan Genel Mahkeme’ye başvuruda bulunarak bu karara itiraz etti. Fakat, yapılan itiraz büyük ölçüde reddedilerek Google’un cezası onandı.

Pazardaki gücünü kötüye kullandı

Google’ın pazardaki gücünü kötüye kullanarak telefon şirketlerine Google Search, Chrome ve benzeri uygulamalarını önceden yükleme zorunluluğu getirmesi komisyonca rekabet piyasası kurallarına aykırı bulundu.

Mahkemenin Google lehine verdiği tek karar şirketin diğer üreticilerle yaptığı gelir paylaşım sistemini kötüye kullanmadığına kanaat getirmesi. Bu da Google için 200 milyon avroluk bir cezanın silinmesi anlamına geliyor.

Mahkemeye yapılan itirazda Google, markette tekel olmadığını ve Apple’ın işletim sistemi iOS karşısında Android işletim sisteminin uyumsuz parçalara bölünmesini engellemek için böyle hamlelerde bulunduğunu belirtti. Buna karşın komisyon, “uyumsuz veya değil, rakip mobil işletim sistemlerini teşvik etmek rekabetçi bir pazarın istenen sonucudur” karşılığını verdi.

Tekrar itiraz edilebilir

Google sözcüsü karar sonrası şunları söyledi: “Mahkemenin kararı tamamen iptal etmemesine üzüldük. Android, herkes için daha az değil, daha fazla seçenek yarattı ve Avrupa’da ve dünya çapında binlerce başarılı işletmeyi destekliyor.”

Google 4,1 milyar avroluk cezaya tekrar itiraz etmek için Avrupa’nın en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı’na başvurabilir. Fakat bunun için 2 ay 10 günlük yasal süreyi beklemesi gerekiyor.