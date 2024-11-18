Goldman Sachs gelecek yıl altında rekor bekliyor

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının ardından negatif bir seyir izleyen altında Goldman Sachs gelecek yıl için rekor beklentisini korudu.

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BloombergHT‘nin haberine göre ABD’deki seçimlerden sonra altında yüzde 7 değer kaybına karşın Goldman Sachs rekor beklentisini korudu.

Bankanın beklentisine göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD’nin faiz indirimleri nedeniyle gelecek yıl rekor seviyeye çıkacak.

Deutsche Bank’a göre Cumhuriyetçi adayın kazanmasının hemen ardından geçen iki günde altındaki seviye en az 13 ABD başkanlık seçimi dönemindeki en kötü performansı sergilemişti.

Joe Biden’ın 2020’deki başkanlık seçimi zaferi sonrası iki günde yüzde 2,9 yükselen altın, önceki yedi seçim gününde de aynı süre zarfında artış kaydetmişti.

Trump’ın seçim zaferinin netleşmesinin ardından geçen iki gündeyse altın yüzde 1,4 geriledi.

Doların, Trump zaferinin ardından değer kazanmasının yanı sıra ABD ekonomisinin iyi durumda olması, Fed’in faiz indirmede aceleci davranmayacağı beklentileri de altın için olumsuz bir faktörler arasında yer alıyor.