Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.863,702 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.585,60 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.863,702 lira seviyesinde ilerliyor.

SON HABERLER