Giresun’dan sonra Trabzon’da da ıspanaktaki ‘güzelavrat otu’ nedeniyle zehirlenme

Dün Giresun’da sekiz kişinini zehirlenmesinin ardından Trabzon’dan da ıspanak içinde bulunan ‘güzelavrat otu’ nedeniyle zehirlenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bulanık görme şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran iki kişinin ‘güzelavrat otu’ veya diğer adıyla ‘Atropa belladonna‘dan zehirlendiği belirlendi. İkisi de rahatsızlanmadan önce ıspanak yediklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu, AA muhabirine, bölgede ıspanaktan dolayı birkaç gündür başka vakalar da olduğunu söyledi.

Giresun’da da benzer vakalar olduğunu anımsatan Hamzaoğlu, “Ispanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen, halk arasında ‘güzelavrat‘ otu diye bildiğimiz bir yiyecek var. O yiyecek, karıştığı zaman atropin dediğimiz bir zehirlenme türüne benzer birtakım belirtiler verebilmektedir” dedi.

Trabzon’daki iki hastanın kontrol altında olduğunu, acil serviste müdahale edildiğini anlatan Hamzaoğlu, “Biz bu ıspanağın menşeini, nereden geldiğini, ilimizde nerelere dağıtıldığını anlamaya, bulmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz, ıspanağın dağıtıldığı ve satıldığı yerleri araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha fazla kişinin zehirlenmemesi için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Hamzaoğlu şu uyarıyı yaptı: “En azından biz araştırmalarımızı yapana kadar vatandaşlarımızın da bir müddet market ve bakkallardan ıspanak almamalarını istiyoruz. Araştırmalarımız neticelenince vatandaşlarımızla paylaşacağız.”