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Yaramazlara biraz batar!

Ispanaktaki ‘güzelavrat otu’ nedeniyle sekiz kişi zehirlendi

Giresun’da sekiz kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan ‘güzelavrat otu’ olarak bilinen ‘atropa belladonna’ nedeniyle zehirlendi.

AA’nın haberine göre dün akşam saatlerinde, aynı işyerinde çalışan altı kişi ile aynı aileden iki kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne başvurdu.


Tedaviye alınan hastaların ayrıntılı tetkiklerinde, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan güzelavrat otu nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

Hastaların dördü bugün taburcu edildi, tedavileri süren diğer dört kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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