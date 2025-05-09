Giresun'da bir lisede iki kadın öldürüldü: Saldırgan gözaltında

Giresun’da lisede çalışan A.T., aynı okulda çalışan iki kız kardeşi öldürdü. 53 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

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Saldırgan A.T. Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde 27 yaşındaki R.Ç.G. ve 30 yaşındaki ablası Y.Ç.’yi silahla vurarak yaralayıp kaçtı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kız kardeşler kurtarılamadı.

Zanlı kısa süre yakalandı.

KHK kapsamında geçici kadroluymuş

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti saldırgan dahil üç kişinin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında geçici kadrolu olarak çalıştığını söyledi:

“Saldırganın hükümlü kadrosundan geçip geçmediği tetkik edilecek. Bu nihayetinde bizim kanunlarımızla ilişkili. Bu personel beş yıldır milli eğitim camiamızda çalışıyor, son ana kadar bu manada bir işaret yoktu, bir sıkıntı yoktu hatta ücretsiz izindeydi.

Böyle aradaki bir hadiseden dolayı, neden kaynaklandığı şu anda zaten adli soruşturma başlatılmıştır, idari soruşturma da başlatıldı o noktada. Adli soruşturmayla da sebepleri tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır. Fail eldedir, önemli olan bu, şu noktada. Gözaltında, yakalandı.

Öğrencilerimiz açısından hiçbir sıkıntı mevcut değil, zaten hadise kapalı bir alanda cereyan etti. Öğrencilerimizle ilgili cuma (bugün) tatil ettik. Eğitim öğretim uygun bir zamanda başlayacaktır.”

696 sayılı KHK

696 sayılı KHK, 2017’de yürürlüğe girmişti. 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılan geçici işçilere kadro imkanı veren kararname, ayrıca şartları taşıması durumunda il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarda geçici statüyle çalışma imkanı sağlıyor.



