'Gıda zehirlenmesi'nden ölmüş: İngiliz turistin kalbi ülkesine gönderiliyor

Adli tıp, tatil için geldiği Türkiye’de bir hastanede hayatını kaybeden İngiliz turist Beth Louise Eileen Martin’in ölüm nedenini ‘gıda zehirlenmesi’ olarak açıkladı.

Beth Louise Eileen Martin (solda). Fotoğraf: GoFoundMe

Eşi ve iki çocuğuyla 27 Nisan’da Türkiye’ye tatile gelen Martin rahatsızlandığı için Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi’ne başvurmuş, 29 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Ülkesindeki otopside kalbinin yerinde olmadığı ortaya çıkmış, ailesi Türkiye’deki hastaneyi ‘kalbi çalmak’la suçlamıştı.

Olay sosyal medyada da gündem olurken, Martin’in kalbi ve diğer organlardaki doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu’nca incelendiği açıklanmıştı.

AA‘nın haberine göre Adli Tıp Kurumu incelemeyi tamamladı.

Raporda Martin’in travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delil saptanamadığı belirtildi ve şöyle dendi: “Ölümünün gıda zehirlenmesi ve gelişen komplikasyonlar neticesinde meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir.”

Haberin devamındaysa İngiliz turistin kalp ve diğer doku örneklerinin Britanya İstanbul Başkonsolosluğu’nca görevlendirilen şirkete teslim edileceği yazıldı.

‘Aile tatilinden akıl almaz bir kayba‘

Ailenin ‘Türkiye’de yaşadıkları’, bağış sitesi GoFundMe üzerinden başlatılan ‘Aile tatilinden akıl almaz bir kayba’ başlıklı bir bağış kampanyasında şöyle anlatılmıştı:

“29 yaşındaki Beth Louise Eileen Martin, eşi Luke Martin ve iki çocuğuyla birlikte 27 Nisan’da Türkiye’ye tatile gitti. Beth 28 Nisan’da rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Luke çocuklarını daha fazla travma yaşamamaları için otele götürdü. Bu sırada da kendi annesiyle, Beth’in annesine de haber verdi.

Birkaç saat sonra hastaneden bir tarama ve ödeme için acilen gelmesi istendi. Luke gitti ve ödeme yaptı. Beth o gece yoğun bakıma alındı. Durumu kritikti. Luke’un görmesine izin verilmedi.

30 Nisan’da Luke ve Beth’in anneleri Türkiye’ye gidip soluğu hastanede aldı. Beth’i bulmak için çaresizce koşturdular ama nafile.

Ardından Luke’a bir mesaj geldi: Beth gece başka bir hastaneye nakledilmişti. Ancak Luke’a haber bile verilmemişti. Daha sonra Beth’in ‘kalbiyle ilgili endişeler’ nedeniyle nakledildiği söylendi.

İki anne sonunda Beth’in odasını bulabildi ama içeri girmelerine izin verilmedi. Hastanede iki anneye Beth’in eşyaları, evlilik yüzüğü teslim edildi ama hala onu görmelerine izin verilmiyordu. Sonunda Beth’in annesi kızının olduğu odaya alındı ama sadece birkaç dakika görebildi. Annesine göre Beth can çekişiyordu.

Polis Luke’u sorgulamak için otele gitti. Tercüman yoktu, otel personeli aracı oldu. Yarım yamalak bir iletişimle Luke bir belge imzaladı. Belgede Beth’in sabah 9:00 civarında öldüğü yazıyordu. Hastaneden bu konuda hiçbir bilgi vermemişti. Polis, Luke’u şüpheli görüyor, Beth’i zehirlemekle suçluyordu.

Bir doktor, Luke’u arayarak Beth’in alerjisi olup olmadığını sordu. Luke, Beth’in penisiline alerjisi olduğunu ve ambulansla hastaneye kaldırılırken söylediğini iletti. Doktorlar şoke oldu; haberleri yoktu ama onu tedavi etmişlerdi. O akşam hastane de Luke’u aradı ve acı haberi verdi: Beth ölmüştü.

Polis Luke’u arayarak Beth’i akşam gömeceklerini söyledi. Luke şiddetle reddetti ve onu İngiltere’ye götüreceğini söyledi. Bunun üzerine polis ertesi sabah 8:00’de sorgu için Luke’u hastaneye çağırdı. Polis sorguyu hastane otoparkında bir minibüs içinde yaptı. Luke suçlansa da polis sonunda onun sadece yas tutan bir koca olduğunu gördü. Ve işlem yapmadı.

Luke ve iki anne, Beth’i fermuarlı bir ceset torbasıyla hastaneden çıkardı. Her biri bir köşeden tuttu, dördüncü köşeyi bir tercüman tutuyordu.

Aile, tarama, taksiler, hastane ücreti, tercüman, otel, cenaze nakil düzenlemesi, belge ve notere binlerce pound harcayarak Beth’in cenazesini 4 Mayıs’ta ülkesine götürdü.

Genç kadına İngiltere’de otopsi yapıldı. Ve son darbe burada fark edildi: Beth’in kalbi yoktu. Türkiye’deki hastane hiçbir açıklama yapmadan Beth’in kalbini çalmıştı.”