GMO: Marulda, maydanozda ve yeşil biberde pestisitlerin tutunma oranı fazla

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, “Toprağa yakın üretilen ürünlerin tamamında, marulda maydanozda ve benzeri yeşilliklerde pestisitlerin tutunma oranı yüksektir. Tıpkı yeşil biber ve kapya biberde olduğu gibi” dedi

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Anka‘ya konuşan Kırım, asıl sorunun denetim olduğunu, Türkiye’de ne kadar pestisit kullanıldığını tahmin edebildiklerini ancak bunu verilerde toplam olarak göremediklerini söyledi:

“Ne yazık ki her geçen sene pestisit kullanımı artıyor. Bunun önüne geçebilmek için kimin, hangi çiftçinin hangi bahçenin ne kadar pestisit aldığını ve bunun ne zaman doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eden bir mekanizmanın kurulmasına ihtiyaç var.

Bunu da Tarım Bakanlığı’nın sahadaki görevlileri yapacak. Burada ziraat mühendisleri ve gıda mühendislerinin istihdamı zaten bu kontrol mekanizmasının doğru işlemesinin temel unsurlarından. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz yakın dönemde bakanlığımız, çok sayıda ziraat mühendisi ve gıda mühendisi istihdam etmedi, bu sayının gitgide artmasının ihtiyacını, bu yaşamış olduğumuz problemlerle görüyoruz aslında.”

Pestisitli ürünlerin kansere neden olup olmadığı hakkında Kırım, pestisitin tek başına kansere neden olamayacağını belirtti ancak ülkedeki sağlık durumununun kötüleştiğine işaret etti:

“Taklit tağşiş listelerinin açıklanmasına bakarsanız, bu da bunun etkenlerinden biri olabilir. Hava kirliliği olabilir, çevre kirliliği olabilir. Sanayinin etken olduğu diğer çevresel kirlilikler olabilir. Bunların tamamının birleştiği toplumlarda kanser miktarının artması da beklenmeyen bir durum değil.

Daha öncesinde sezonunda meyve sebze tüketmek önemli. Pestisitin hangi ürünlerde hangi sezonda kullanıldığını tahmin edebilirsiniz. Bu ürünlerden o sezonlarda uzak durmak ve ürünleri sezonunda tüketme alışkanlığı edinmek riski minimize edebilir.

Yeşil biber ve kapya biber gibi ürünlerin üzerinde pestisitin tutunma miktarının daha çok olduğunu ve daha yoğun kullanıldığını tahmin edebiliyoruz. Toprağa yakın üretilen ürünlerin tamamında, marulda maydanozda ve benzeri yeşilliklerde pestisitlerin tutunma oranı yüksektir. Tıpkı yeşil biber ve kapya biberde olduğu gibi.”

Kırım, taklit ve tağşiş listeleri gibi pestisit listelerinin açıklanması gerektiğini de söyledi.

“Taklit tağşiş listeleri açıklanmaya başlandı her gün farklı şehirlerimizde ciddi problemlerle karşılaşılıyor. Bu da denetimin şeffaf olmasının sonuçlarını gösteriyor, toplumun kendini bilinçli hissedip kendini taklit-tağşişli üründen koruması için fayda sağlar.

Aynı mekanizmanın biz pestisit içinde işletilmesini istiyoruz. Pestisit kalıntısı barındıran ürünler olduğu zaman bunların listesinin, bakanlık tarafından tıpkı taklit-tağşiş listesi gibi açıklanmasını istiyoruz. Vatandaş nasıl taklit-tağşiş yapan markayı tercih etmiyorsa, pestisit kullanan üreticiyi de tercih etmeme hakkı doğmuş olur, bunu bildiği zaman.”

Denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu hatırlatan Kırımlı, ayrıca söz konusu denetim hakkının zabıta birimlerinin ya da belediyelerin yerel yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmadığını belirtti.