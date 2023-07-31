Germanwatch: 2023’ün yenilenebilir kaynakları tükendi

Dünyada bu yıl için öngörülen yenilenebilir kaynakların tükendiği bildirildi.

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Kaynakların aşırı tüketimi, dünyanın pek çok bölgesinde kuraklık gibi yıkıcı sonuçlara yol açıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre çevre örgütü Germanwatch, dünyanın bu yıl için yenilenebilir kaynaklarının çarşamba günü itibarıyla halihazırda tüketilmiş olacağını duyurdu.

Bonn merkezli örgütün Küresel Ayak İzi Ağı’nın (GFN) güncel araştırmasının sonuçlarına dayanarak yaptığı açıklamaya göre insanlık, dünyanın 1,7 katı büyüklüğünde bir gezegene sahipmişçesine yaşıyor. Kaynak kullanımının bu yoğunlukta devam etmesi halindeyse 2030 yılında iki gezegene ihtiyaç olacak.

Germanwatch’ın siyasi direktörü Christoph Bals, 50 yılı aşkın süredir yeryüzünün doğal kaynaklarının kesintisiz her yıl aşırı kullanımının söz konusu olduğunu ifade etti.

Bals, “Yine de bu aşırı kullanımda son birkaç yıldır artış olmaması, hatta bu yıl hafif bir gerileme görülmesi sevindirici” diye konuştu.