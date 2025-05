George Martin duyurdu: 'House of the Dragon'ın spin-off dizisi animasyon olacak

George R.R. Martin, Corlys Velaryon’un denizdeki maceralarının anlatılacağı ‘Nine Voyages’ın animasyon dizisi olarak ekranlara geleceğini açıkladı.

Fotoğraf: House of the Dragon / Corlys Velaryon

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’a konu olan ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ kitabının yazarı George R.R. Martin, üç farklı animasyon dizisi üzerinde çalıştığını belirtti.

Martin, Game of Thrones evreninin 200 yıl kadar öncesini anlatan ‘House of the Dragon’ dizisinin spin-off’u ‘Nine Voyages’ın geliştirilmesinde önemli bir değişim yaşandığını ve live-action formatından animasyona geçildiğini söyledi.

Martin, bu önemli değişikliğin nedeninin canlı aksiyon uyarlamasının gerçekleştirilmesindeki olası bütçe kısıtlamaları olduğunu söyledi.

George R.R. Martin

Martin, değişimle ilgili düşüncelerini blogunda şu cümlelerle paylaştı:

“Tamamen desteklediğim bir hamle. Bütçe kısıtlamaları, dizinin yarısının denizde geçmesi ve Driftmark’tan Lys’e, Basilisk Adalarına, Volantis’e, Qarth’a… Her hafta farklı bir liman yaratma zorunluluğu nedeniyle canlı aksiyon versiyonunu muhtemelen çok pahalı hâle getirecekti. Dışarıda koca bir dünya var. Ve hepsini animasyonla gösterme şansımız çok daha yüksek. Şu anda devam eden üç animasyon projemiz var.

Öte yandan animasyon dizisi HBO tarafından henüz onay almadı. Projenin onaylanması durumunda, en erken yayın tarihi 2026 yılı gibi gözüküyor.

Dizi hakkında

Başlangıçta Game of Thrones evreninde bir live-action olarak tasarlanan ve yüzyıllar öncesinde geçen dizi, Targaryen hanedanının çöküşünü, Deniz Yılanı olarak da bilinen efsanevi denizci Lord Corlys Velaryon’u ve olağanüstü yolculuklarını merkeze alarak anlatmayı amaçlıyor.