‘Game of Thrones’un yazarı yeni kitap için ‘gerçekten çalışıyormuş’

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’a konu olan ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ serisinin yazarı George R.R. Martin, 12 yıldır yeni kitap bekleyen sevenlerine mesaj gönderdi.

Fotoğraf: Game of Thrones

‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ serisinin ilk kitabını 1996’da yayınlayan ve o zamandan bu yana serinin 7 kitabından 5’ini tamamlayan Martin’in ‘Kış Rüzgarları’ kitabı 2011 yılından bu yana merakla bekleniyor.

Bir türlü yayınlanamayan kitap, serinin hayranları için yıllardır sinir bozucu bir sorun haline geldi. Pek çok okur Martin’in yeni kitabını bir türlü tamamlayamaması hakkında sık sık şaka yapıyor.

75 yaşındaki yazar daha fazla dayanamayarak hayranlarına ‘gerçekten çalıştığını’ göstermek için Twitter’da kendisiyle ilgili bir internet mimi paylaştı.

Martin’in paylaşımı uzaylıların yanında durduğu fotoğrafla başlıyor. Fotoğrafın altında “Herkesin bütün gün yaptığımı düşündüğü şey” yazısı yer alıyor.

Bu resmin altındaysa Martin’in bilgisayarının önündeki not kağıdına bir şeyler yazdığı fotoğraf yer alıyor. Bu fotoğraf da “Aslında ne yapıyorum…” yazıyor.

Hayranlarını kitabı üzerinde gerçekten çalıştığına inandırmaya çabalayan Martin, geçen günlerde meslektaşı Cassandra Clare’e verdiği söyleşide “Çalışıyorum… ‘Kış Rüzgarları’nı 12 yıl geciktirdiğimin farkındayım, başımın etini yemenize gerek yok” demişti.

‘Buz ve Ateşin Şarkısı’nın son iki kitabından ilki olması planlanan ‘Kış Rüzgarları’nın adı 2012’de onaylanmıştı. 10 yıl sonra 2022’ye gelindiğinde Martin, kitabın yüzde 75 oranında tamamlandığını, yazılacak tahmini 400 ila 500 sayfa kaldığını duyurmuştu.