Gazzeli yetkililer: 600 bin kişi kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bölgenin kuzey kesimlerinde yaklaşık 600 bin kişinin kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırının ardından kente elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmişti. AA’nın aktardığına göre yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze’de insani felaket büyüyor.

Kentteki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgenin kuzey kesimlerinde yaklaşık 600 bin kişinin hastalıkların yayılması ve İsrail bombardımanının yanı sıra kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Filistin Temsilcisi Ajith Sunghay, kentte yemek yemeden günü geçiren ailelerin olduğunu söylemişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de beş yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı ölüm riski altında olduğunu duyurmuştu.