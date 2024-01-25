Yaramazlara biraz batar!

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 25 bin 900’e yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinli sayısı 25 bin 900’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatteki saldırılarında 200 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 370 kişinin de yaralandığı duyurdu


Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinli sayısının son bir haftada bin 280 artarak 25 bin 900’e, yaralı sayısının da 64 bin 110’a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze’deki 7 bin yaralı ve hastanın hayatının kurtarılması için dışarda tedavi edilmesi gerektiği belirtildi.

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