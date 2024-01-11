ABD Gazze’deki açlığın ‘farkındaymış’

Beyaz Saray, Gazze’deki artan açlık sorununun farkında olduklarını ve bu durumu hafifletmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

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Savaşın başlangıcından bu yana 23 bini aşkın Filistinlinin öldüğü Gazze’de hastalık ve açlık krizi de başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze’de yaşayanların yüzde 40’ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, artan açlık sorunuyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Kirby, “Gazze’de çok sayıda insanın sadece açlıktan dolayı değil, diğer ihtiyaçlardan dolayı da acı çektiğini biliyoruz ve bu durumu hafifletmek için her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.

Gazze’deki gıda güvenliğiyle ilgili sorunların tamamen farkında olduklarını vurgulayan Kirby, bölgeye daha fazla gıda girişinin sağlanabilmesi için İsrail tarafıyla da sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

“Gazze’de ciddi düzeyde açlık ve açlıktan ölümlerin olduğunu görüyoruz ve bunu ciddiye alıyoruz” diyen Kirby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bölge gezisinde bu konuya odaklandığını söyledi.