Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gazprom’dan rekor kar


Rus enerji şirketi Gazprom’un net kârı, 2021’de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye (yaklaşık 29 milyar dolar) çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom, Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Covid-19 salgınının ardından ekonomilerin hızla açılması nedeniyle geçen yıl rekor seviyelere çıkmıştı.


Geçen yıl şirket gelirleri de bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 artarak 10,2 trilyon rubleye yükseldi.

Net borçsa yüzde 26 düşüşle 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa’nın doğalgaz ticaretini azaltmaya çalıştığı Gazprom, dün itibarıyla Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.

Gazprom’a göre Polonya, el altından Rus gazı alıyor

Kremlin gözünü kararttı: Rubleyle ödemeyen diğer ülkelerin de gazı kesilebilir

AB enerjide Rusya dönemini bitiriyor

AB, gazı kesen Rusya’yı ‘şantaj’la suçladı

Rusya vanayı kapattı: Polonya ve Bulgaristan’a gaz akışı kesildi

Putin net: Rubleyle ödeme yapmayana gaz yok

G7-Rusya hattında gaz restleşmesi: Rubleyle ödeme kabul edilemez

SON HABERLER