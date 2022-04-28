Gazprom’dan rekor kar

Rus enerji şirketi Gazprom’un net kârı, 2021’de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye (yaklaşık 29 milyar dolar) çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

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Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom, Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Covid-19 salgınının ardından ekonomilerin hızla açılması nedeniyle geçen yıl rekor seviyelere çıkmıştı.

Geçen yıl şirket gelirleri de bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 artarak 10,2 trilyon rubleye yükseldi.

Net borçsa yüzde 26 düşüşle 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa’nın doğalgaz ticaretini azaltmaya çalıştığı Gazprom, dün itibarıyla Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.