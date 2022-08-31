Gazprom, Kuzey Akım’dan Almanya’ya gaz sevkiyatını üç günlüğüne durdurdu

Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar bugün itibariyle üç günlüğüne durdu.

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Rus enerji şirketi Gazprom’un yazılı açıklamasında da “Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğalgaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak” dendi.

Gazprom’un 19 Ağustos’taki açıklamasında, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, doğalgaz sevkiyatlarının yaptırımlardan dolayı durduğunu ve Avrupalı siyasilerin adımları nedeniyle Avrupalı vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söylemişti.

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların yaptırımlar nedeniyle bakıma alınamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğalgaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.

Gazprom, dün de Fransa’ya verdiği gazı azaltmıştı.