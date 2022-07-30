Gazprom, Letonya’ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

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Gazprom yazılı açıklamasında, şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğunu dile getirdi. Açıklamada, hangi şartların ihlal edildiği belirtilmedi.

Gazprom’un hamlesi, Letonya enerji firması Latvijas Gaze’nin Rusya’dan gaz aldığını ve ruble yerine avro olarak ödeme yaptığını söylemesinden bir gün sonra geldi. Latvijas Gaze’in bir sözcüsü cuma günkü açıklamasında, şirketin Gazprom’dan değil Rusya’dan gaz aldığını söyledi. Latvijas Gaze, ticari gizliliği gerekçe göstererek sağlayıcısının adını vermemişti.

Gazprom, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda’ya doğal gaz sevkıyatlarını durdurmuştu.