Gazprom, Fransa’ya verdiği gazı yine azalttı

Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Fransa’ya sevk edilen gazın akışını tekrar azaltacağını duyurdu.

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Engie’nin açıklamasında, Gazprom’un ‘taraflar arasında sözleşmenin uygulanması konusundaki anlaşmazlığı’ gerekçe göstererek Fransa’ya gaz sevkiyatını derhal kısıtlayacağı belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Gazprom’un Rusya’dan Fransa’ya gaz sevkiyatında ciddi ölçülerde kısıtladığı belirtilen açıklamada, Fransa’ya gaz akışını son zamanlarda ayda 1,5 teravat saate düşürdüğü kaydedildi. Şirket, temmuzdan itibaren Rus gazının ithalatının, gaz tedariklerinin yüzde 4’ünü oluşturduğunu açıklamıştı.

Engie, elektrik tedarikinin yanı sıra gaz konusunda Fransa’nın ana sağlayıcısı konumunda yer alıyor.

Öte yandan Fransız otoriteleri gaz stoklarının yüzde 90 doluluk seviyesine ulaştığını açıklasa da hükümet sözcüsü Olivier Veran, Rusya’nın gaz akışını kesmesi ve tüketimin artması durumunda ülkede kışın gaz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Avrupa’yla Rusya arasındaki tansiyon yükselmiş ve Avrupa, Rusya’ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlara rağmen doğalgaz ticareti devam etti. Rusya, gazı kesmekle tehdit ederken Avrupa Rusya’dan gaz ithalatını kademeli azaltmaya ve yeni ticaret yolları bulmaya çalışıyor.